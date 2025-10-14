Voci din interiorul sistemului fiscal critică metodele de control folosite de ANAF

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a colectat 130 de miliarde de lei în perioada iulie–septembrie 2025, cu 11% mai mult, decât în același interval al anului trecut. Potrivit ministrului, această creștere ar reflecta „o schimbare de atitudine și de eficiență” în activitatea instituției, pe care o consideră „un pilon esențial al statului modern”, scrie Hotnews.

Într-o postare publicată pe Facebook, Nazare susține că a declanșat „o transformare reală” în interiorul ANAF, pe care o descrie drept o instituție „timp de ani buni blocată în inerție și birocrație”. Ministrul afirmă că rezultatele acestei reforme sunt vizibile deja „în cifre și în încrederea contribuabililor”. Totuși, omite să menționeze că de la 1 august 2025, cota TVA a fost majorată de la 19% la 21%, fapt care a adus automat mai multe venituri la buget.

Nazare a mai anunțat și înființarea unui grup de lucru pentru Operațiuni Speciale, creat împreună cu președintele ANAF, care are misiunea de a investiga marile dosare fiscale și sectoarele cu risc ridicat de evaziune. „Primele rezultate se văd deja în spațiul public și confirmă că direcția este corectă”, a mai scris ministrul.

Pe de altă parte, voci din interiorul sistemului fiscal critică metodele de control folosite de ANAF. Fostul vicepreședinte al instituției, Doru Dudaș, susține că „fiscul preferă să controleze firmele vizibile și conforme, pentru că sunt ușor de identificat, în loc să se concentreze pe zonele cu risc real de evaziune.”

Specialiștii în fiscalitate avertizează că ANAF a început o amplă campanie de verificare a veniturilor din investiții, vizând persoane fizice care au obținut câștiguri pe bursă, în fonduri mutuale sau din tranzacții externe.

ANAF poate verifica retroactiv veniturile obținute, începând cu 2019, iar notificările pentru anii nedeclarați pot fi emise până la 26 decembrie 2026, termenul limită de prescripție.

