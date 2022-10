Scriitoare românce prolifice în străinătate citesc la New York

Una dintre direcțiile principale de acțiune ale ICR New York, pe lângă stimularea traducerilor americane din literatura română, este promovarea cărților românești sau cu subiect românesc apărute, în ultima perioadă, în spațiul nord-american, pentru a oferi acestor opere și, evident, autorilor lor circulația pe care o merită, transmite Institutul Cultural Român (ICR), printr-un comunicat de presă remis cotidianului național “România liberă”.

Următorul eveniment de lansare și lecturi literare al acestei serii permanente prilejuiește întâlnirea cu două dintre cele mai prolifice scriitoare românce din străinătate, ale căror cărți au apărut de curând la edituri americane.

Adriana Cârcu, stabilită în Heidelberg, își va prezenta romanul autobiografic The Long Way Home, o poveste a părăsirii și regăsirii țării natale, publicat acum câteva luni de New Meridian Arts, o editură new-yorkeză unde traducerile românești încep să aibă o pondere semnificativă;

Ioana Ieronim, care locuiește la Washington, va vorbi despre cartea sa de proză poematică Lavinia & Her Daughters. A Carpathian Elegy, apărută nu de mult la Cervena Barva Press, dar și despre condiția poetului nevoit să trăiască între două limbi și două lumi.

Evenimentul va avea loc astăzi, în sediul din Manhattan al ICR New York, chiar în sala care poartă numele unui alt scriitor expatriat, Norman Manea, una dintre marile conștiințe ale exilului.

Mai multe informații despre cele două autoare și despre cărțile lansate la www.rciusa.info/events.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!