Precizări ale Uniunii Artiștilor Plastici, în legătură cu moștenirea pinacotecii lui Ion Pacea

În vederea unei corecte informări a publicului referitor la articolele apărute în edițiile online ale cotidianului România Liberă din datele de 12.03.2023, respectiv 17.03.2023 (ambele autor Marius Ghilezan), precum și cele din cotidianul Gândul din data de 04.04.2023 (ambele autor Adina Anghelescu), dar și la cel din 10.04.2023 de pe portalul activenews (autor Alesandru Anghel), ținând cont de prevederile legale, Uniunea Artiștilor Plastici din România solicită

publicarea următorului Drept la replică:

Uniunea Artiștilor Plastici din România (U.A.P), persoană juridică de drept privat recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică în baza Decretului nr.266/1950, funcționează în temeiul Decretului-Lege nr.27/1990, a art. 85 din O. G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și se guvernează în conformitate cu Statutul și regulamentele sale proprii. U.A.P. nu se află în subordinea Ministerului Culturii. Referitor la patrimoniul U.A.P., acesta este indivizibil și nu se moștenește, conf. art.43 din Statut: ,,Patrimoniul U.A.P. este indivizibil. Un grup de membri sau un membru al U.A.P. în parte, precum și filialele nu pot înainta pretenții asupra patrimoniului U.A.P., nu pot dispune, în particular, de proprietatea comună a U.A.P.”

În acest sens, U.A.P. este proprietara imobilului situat în București, sect.1, str. Ermil Pangratti, nr. 29 A. Un spațiu din imobilul respectiv a fost închiriat cu titlu de atelier de creație la data de 01.07.2009 pictorului Zamfir Dumitrescu, ca unic utilizator. Istoricul ocupării atelierului este următorul: a fost utilizat de pictorul Ion Pacea până la decesul acestuia, în anul 1999, iar ulterior a fost utilizat de văduva artistului, artist tapiser Lucreția Pacea, respectiv fiul decedatului, pictorul Constantin Teodor Pacea. Cu ambii U.A.P. a încheiat un contract de închiriere pe 1 an (11.10.2002 – 11.10.2003), prelungit până la 29.10.2004, când între U.A.P. din România, pe de o parte și L. Pacea, C. T. Pacea, respectiv pictorul Zamfir Dumitrescu (ginerele decedatului I. Pacea), pe de altă parte, s-a încheiat un act adițional, pentru încă un an (28.04.2004-28.04.2005). În urma deciziei Consiliului Director al U.A.P. ca toate contractele de închiriere ale spațiilor Uniunii să se facă pentru un singur titular, fără drept de subînchiriere, Zamfir Dumitrescu, la acea dată președinte al U.A.P., a rămas singurul titular de contract al spațiului, cu începere de la 01.07.2009. După decesul acestuia la 06.02.2021, Consiliul Director al Filialei de Pictură București a U.A.P. a anunțat concursul pentru repartiția studioului de creație astfel disponibilizat, concurs care s-a desfășurat ca întodeauna în mod deschis, conform regulamentelor, pe baza depunerii de dosare profesionale.

În urma desemnării unui nou utilizator al atelierului, soției pictorului decedat, Liliana-Marina Dumitrescu (născută Pacea) i-a fost transmisă adresa nr. 1749/ 11.06.2021, prin care i se aducea la cunoștință că spațiul a fost repartizat prin concurs altui artist, membru al U.A.P. și că îi revine, conform contractului, obligația evacuării studioului de creatie. Drept răspuns, dna. Liliana-Marina Dumitrescu a transmis U.A.P o notificare prin avocat, comunicând refuzul evacuării. U.A.P. a cerut și a obținut în instanță evacuarea sus-numitei, ca urmare a faptului că studioul de creație este ocupat fără un titlu valabil. Decizia instanței este definitivă.

În tot acest interval, dl. Constantin Pacea, fratele văduvei Liliana-Marina Dumitrescu și deci cumnat al defunctului chiriaș legal (până la data dispariției sale) al studioului de creatie a ocupat fără acte spațiul respectiv și s-a folosit de acest bun fără nici un temei legal, în baza unui aranjament de familie nerecunoscut de regulamentele și statutul U.A.P. Contractul de închiriere agreat și semnat de către Zamfir Dumitrescu sub nr. 31/PU/3855/07.2009, arată la Art. 17 că: ,,Se interzice subînchirierea în tot sau în parte, cesiunea contractului de închiriere, asocierea în participațiune sau orice altă colaborare a artistului plastic cu alte persoane fizice sau juridice.” In acelasi contract, la art. 21 este stipulat că: ,,În cazul decesului artistului plastic, succesorii în drepturi au obligația de a preda UAP-ului studioul de creație în termen de 30 de zile de la data decesului, în bună stare de funcționare și cu toate dotările existente la momentul preluării de către titularul de contract, pe bază de proces-verbal de predare-primire.”

În acest context clar de nerespectare a legii, dl. Constantin Pacea nu a considerat oportun să îndrepte situația, beneficiind de dreptul participării la un concurs de dosare pentru ocuparea în mod legal, pe bază de merite profesionale, a atelierului respectiv, dacă tot își dorea acest lucru. Dl. Constantin Pacea nu a făcut nici efortul de a solicita conducerii U.A.P. sprijin pentru rezolvarea situației lucrărilor familiei, despre care susține că ar fi depozitate în acel spațiu. A ales în schimb să meargă direct în instanță, ba, mai mult, a început să facă presiuni la diferite instituții ale statului, la presă, la diverse persoane influente de a căror inocență asupra speței a profitat fără scrupule.

Reținem ca total neprofesionistă și atitudinea jurnaliștilor, dar și a organelor de presă, de mai sus, în ce privește susținerea unilaterală, fără consultarea celeilalte părți, a unei cauze ce contravine regulamentelor U.A.P. din România și condamnăm tonul denigrator, semidoctismul atacurilor la personalități și instituții de primă mână, cu care U.A.P. din România are relații profesionale structurale. Considerăm neprofesionistă atacarea tendențioasă și fără substanță a relațiilor instituționale dintre U.A.P., MNAC, și UNArte, trei dintre actorii importanți ai dezvoltării artelor vizuale din România, a căror colaborare este practic obligatorie, indiferent de cine le conduce.

Pentru U.A.P. important este nivelul profesional al membrilor săi, nu înțepenirea în clișeele perioadei staliniste, când U.A.P. era doar uniunea pictorilor și a sculptorilor, ale cărei elite (validate politic) își aflau sediul în atelierele din str. Pangratti. Atelierele, orice alte beneficii ce rezultă din calitatea de membru al U.A.P. sunt acordate de către comisii de specialiști și de către conducerile Uniunii și a filialelor sale, numai pe baza meritelor profesionale.

În concluzie: atelierele de creație ale U.A.P. sunt exclusiv destinate creației artistice curente a membrilor săi; nu se lasă moștenire familiei; nu sunt destinate depozitării de lucrări, indiferent dacă aparțin patrimoniului personal sau național; dl. Constantin Pacea ocupă spațiul de lucru din str. Ermil Pangratti, nr. 29A în mod abuziv, fără a deține un titlu valabil, lucru asupra căruia instanța se va pronunța.

UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI DIN ROMANIA

CONSILIUL DIRECTOR

Preşedinte – Prof.univ.dr. Petru Lucaci

Vicepreşedinte – Lector univ.dr. Marius Vasile Barb

Vicepreşedinte – dr. Dican Gheorghe

Membru – Gheorghe Pogan

Membru – Conf.univ.dr. Liviu Nedelcu