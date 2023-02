Angajații Euronews au făcut grevă – VIDEO

Aproximativ 100 de salariaţi ai Euronews, aflaţi în grevă, s-au adunat joi, la Lyon, în faţa sediului televiziunii paneuropene, pentru a-şi manifesta îngrijorarea faţă de viitor, potrivit News.ro.

