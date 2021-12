Certificatul Covid la locul de muncă. Când intră în vigoare. Cum va funcționa. Pedepse și amenzi

Certificatul Covid la locul de muncă urmează să devină obligatoriu după ce proiectul de lege va fi înaintat și votat în Parlament. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat miercuri că legea ar putea fi adoptată chiar în această lună.

Iată ce prevede noul proiect de lege prin care certificatul verde va deveni obligatoriu la locul de muncă!

Certificatul Covid la locul de muncă. 5 întrebări și răspunsuri

Atât angajații de la stat, cât și cei din mediul privat vor fi obligați, în anumite condiții, să prezinte acest document de fiecare dată când vor ajunge la serviciu. Iată ce trebuie să știm cu toții!

Când intră în vigoare?

Potrivit proiectului noii legi, certificatul covid la locul de muncă ar intra în vigoare după ce timp de trei săptămâni consecutiv rata infectării cu SARS-CoV-2 ar crește cu câte 50% în fiecare săptămână.

În ce condiții ar putea fi eliminat?

El ar putea fi eliminat doar în momentul în care incidența națională ar ajunge sub 1 la mia de locuitori. Abia atunci documentul nu va mai fi cerut de către nici un angajator.

Cum vom obține documentul?

Documentul va fi emis ca și până acum, pentru persoanele vaccinate cu ambele doze cu unul dintre vaccinurile care au schema din doua doze, respectiv după vaccinarea cu doza unică pentru vaccinurile care au schema dintr-o singură doză, cu valabilitate 30 iunie 2022.

Și persoanele care abia au început procesul de vaccinare pot beneficia de certificat verde. Documentul va fi emis celor care au primit o singură doză din oricare dintre vaccinurile autorizate și care au schema formată din două doze, cu valabilitate până la data programării pentru efectuarea celei de-a doua doze.

Certificatul Covid la locul de muncă. Cum va funcționa?

Proiectul pe care l-a pregătit ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, prevede acordarea a 11 teste gratuite pe lună pentru fiecare angajat. Pentru obținerea certificatului verde, acestea ar avea o valabilitate de 48 de ore în cazul testelor antigen și de 72 de ore în cazul testelor PCR. Testele vor fi acordate gratuit de către stat pe toată durata aplicării certificatului verde la locul de muncă.

Ce amenzi am putea plăti?

Dacă această regulă a obligativității deținerii unui certificat verde la locul de muncă nu se va respecta, amenzile și pedepsele vor fi usturătoare. Angajații care vor refuza fie să se testeze, fie să se vaccineze se vor trezi cu contractul de muncă suspendat. Practic, ei vor sta acasă fără a-și mai primi salariul. Noile prevederi care urmează a fi în curând adoptate au exclus varianta întreruperii contractului de muncă. Practic, angajatul nu va fi dat afară de la job, dar nici nu va mai putea lucra temporar.

În ceea ce-i privește pe angajatori, cine nu va solicita certificatul verde va plăti amenzi între 10.000 și 100.000 de lei.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, speră ca legea să fie aprobată în această lună

Alexandru Rafila: „E un certificat temporar”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat la Antena 3 că acest nou document va fi unul temporar și va putea fi în anumite condiții eliminat. Prin urmare nu vom avea mereu nevoie de el pentru a merge la serviciu.

„O să fie tot un certificat electronic pentru că nu avem cum să-l validăm în alt mod. Principiul este următorul: este un certificat temporar care este introdus după o perioadă de 3 săptămâni de creștere consecutivă cu un indice de 1.5 ori. De ce acest indice? Pentru că în vară începând cu data de 5 iulie am avut o astfel de creștere care a continuat timp de 16 săptămâni. Probabil că un astfel de document trebuia introdus în luna august şi probabil că, în relativ scurt timp, am fi renunţat la el pentru că nu mai aveam situaţia, nu mai aveam decesele. Noi am introdus un anumit tip de relaxări într-o perioadă de scădere la nivelul secțiilor şi spitalelor ATI, iar când vom avea o creștere trei săptămâni consecutive vom apela la acest document.

În momentul când avem o perioada de descreștere care nu e condiționată de un anumit coeficient, dar trebuie să fie însoțită de o anumită incidentă cumulată la 14 zile. Deci e clar că nu trebuie să aștepți să ai multe cazuri sau probleme serioase, e bine să acționezi din timp şi atunci nu ajungi într-o situaţie gravă, a spus Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii.

Florin Cîțu a anunțat că testarea gratuită a celor nevaccinați va fi suportată de stat timp de 45 de zile

Florin Cîțu: „Soluția e vaccinarea, nu testarea”

Florin Cîţu a făcut câteva declarații despre certificatul Covid la locul de muncă și a precizat că PNL nu este de acord cu testarea pe termen nelimitat pentru cei care nu se vaccinează, mai ales că există un vaccin gratuit. El a afirmat că s-a agreat în coaliţie ca testarea să fie suportată doar 45 de zile: „Nu poţi să susţii nelimitat o astfel de cheltuială, atunci când există un vaccin gratuit, iar soluţia de a depăşi pandemia este vaccinarea, nu testarea”, a declarat Florin Cîţu, joi, referindu-se la proiectul de lege pentru certificatul profesional propus de ministrul Sănătăţii. „Dacă oferim o testare gratuită nelimitat, rata de vaccinare nu o să mai fie…”, a adăugat liderul PNL.

Acesta a precizat că s-a convenit deja în coaliţie ca statul să susţină testarea celor care nu se vaccinează pentru 45 de zile, iar ministrul Alexandru Rafila a fost de faţă: ”A fost agreată, nu înţeleg de ce ne-am duce mai departe (…) Mi se pare un timp rezonabil ca cei care nu s-au vaccinat să se vaccineze”, a mai precizat liderul PNL.

Ce atestă Certificatul verde Covid

Certificatul digital COVID atestă îndeplinirea uneia din următoarele condiții:

vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete;

se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

rezultat negativ certificat al unui test RT-PCR sau al unui test antigen rapid, pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat în condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

