Cum te Ajută Cărțile în Dezvoltarea Carierei

Cariera potrivită va fi reprezentată de acea activitate care va contribui la dezvoltarea şi creşterea noastră profesională, context care are drept urmare un produs sau un serviciu finit de care beneficiază un public ţintă. Alegerea carierei are la bază o serie de mecanisme şi abilităţi care vor fi hotărâtoare în alegerea traiectoriei profesionale.

Omul de carieră

Conceptul de carieră deţine o accepţiune extrem de largă, iar omul de carieră va fi omul realizat şi împlinit din punct de vedere profesional. Deşi conotaţiile de carieră sunt legate de muncă, acestea includ şi modul de viaţă şi condiţiile de trai, viaţa extra profesională jucând un rol esenţial în cadrul dezvoltării carierei.

Ce înseamnă dezvoltarea carierei

Dezvoltarea unei cariere presupune mai multe etape, în care sunt incluse o succesiune de funcţii şi roluri care conduc la atingerea unui nivel superior de îndeplinire a unei anumite meserii. Astfel, în dezvoltarea carierei sunt incluse mecanisme care vizează atât individul, cât şi cadrul în care acesta activează.

Cum îţi poţi îmbunătăţi şi dezvolta cariera

Procesul de dezvoltare a carierei se va manifesta atunci când îţi doreşti să obţii cât mai multe cunoştinţe şi abilităţi, chiar dacă această schimbare va presupune o atenţie şi o concentrare mult mai mare din partea ta. Astfel, trebuie să ştii că învăţarea continuă şi acumularea de noi cunoştinţe vor sta la baza dezvoltării tale profesionale, cariera ta cunoscând astfel o ascensiune sigură.

Odată conştientizată dorinţa de a-ţi dezvolta cariera, va trebui să alegi în ce mod preferi să beneficiezi de pârghiile care vor contribui la dezvoltarea şi creşterea ta din punct de vedere profesional. Poţi apela la cursuri şi training-uri de specialitate, acestea având caracteristica de a se încadra mai multor etape de dezvoltare personală sau poți apela cu ușurință la cărți de specialitate pentru dezvoltarea carierei.

De asemenea, poţi alege să te informezi constant cu tot ceea ce apare nou în domeniul tău de activitate. Sunt meserii şi activităţi a căror reuşită depinde strict de modul în care se păstrează contactul cu tot ceea ce este nou şi revoluţionar.

Direcţiile de dezvoltare profesională

Dezvoltarea profesională poate viza atât cariera deja adoptată, cât şi o schimbare de direcţie, ca rezultat al lipsei satisfacţiei în muncă. Conform psihologilor, niciodată nu este prea târziu să adopţi o schimbare profesională, atât timp cât nu îţi găseşti resursele care te-ar putea susţine în procesul de dezvoltare a vechii cariere.

Astfel, poţi alege oricând să porneşti pe un nou drum, demarând procesul de dezvoltare a carierei încă de la debut, printr-o deschidere solidă către noi informaţii şi strategii de lucru.

Ajutorul lecturii de specialitate

Sociologi şi psihologi celebri, bazându-se pe studii şi cercetări, au oferit pieţei de specialitate o serie de tratate şi cărţi care au rolul de a te ajuta să descoperi cele mai bune mecanisme prin care poţi acţiona asupra nivelului carierei tale şi asupra modului în care îţi percepi şi accepţi cariera.

Astfel, studii elaborate şi bine structurate te pot ghida spre depistarea celor mai bune tehnici prin care să descoperi deschiderea de care dai dovadă în ceea ce priveşte dezvoltarea carierei. Tratatele şi cărţile au rolul de a te susţine în depistarea locului tău în raport cu cariera şi cu potenţialul acesteia.

Everything You Need to Launch and Grow Your New Business este cartea care te va susţine atunci când te afli în postura schimbării direcţiei profesionale, oferindu-ţi pârghiile de care ai nevoie pentru a descoperi mecanismele pe care le deţii în vederea atingerii unui nivel avansat de profesionalism.

Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones poate fi cartea care te va ajuta să depistezi care sunt cauzele care te pot împiedica să atingi culmile carierei tale, în acelaşi timp oferindu-ţi variante prin care poţi anula efectele negative ale acestora.

Dezvoltarea carierei presupune o analizare foarte clară şi reală a dorinţelor tale şi a potenţialului tău profesional, doar astfel având şansa de a descoperi modul cel mai eficient prin care poţi interveni asupra dinamicii în care se manifestă activitatea ta profesională.

În acest sens, o carte precum Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action te poate ajuta să găseşti răspunsuri la întrebări precum de ce? cum? şi ce?, răspunsuri care îţi pot fi de folos atunci când doreşti să îţi radiografiezi cariera şi să îi aplici cele mai bune tehnici de dezvoltare. Astfel, ghidat de o lectură de specialitate vei învăţa cum să îţi dezvolţi cariera, conştientizând cu realism contextul actual şi dorindu-ţi să evoluezi din punct de vedere profesional, alegând să acţionezi în acest sens şi, nu în ultimul rând, plăcându-ţi ceea ce faci în vederea dezvoltării carierei tale. Dezvoltarea carierei nu se va produce decât atunci când tu îţi conştientizezi nevoile profesionale şi capacităţile proprii, când îţi cunoşti aşteptările şi când ştii că îţi va plăcea ceea ce intenţionezi să iniţiezi în vederea dezvoltării tale profesionale.